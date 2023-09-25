Malatya’nın sultanları sağlık kontrolünden geçti

Malatya’nın tek profesyonel kadın voleybol takımı olan ve bu sezon TVF Kadınlar 1.Ligi’nde mücadele edecek olan Nicer Hotel Voleybol Takımında sporcular ve teknik heyet detaylı sağlık testinden geçti.

Malatya’nın tek profesyonel kadın voleybol takımı olan ve bu sezon TVF Kadınlar 1.Ligi’nde mücadele edecek olan Nicer Hotel Voleybol Takımında sporcular ve teknik heyet detaylı sağlık testinden geçti.Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Sivas’ta birinci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni sezon hazırlıklarına Malatya’da devam eden Nicer Hotel Voleybol Takımı, Özel Gözde Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Karaman tarafından karşılanarak detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular ortopedi, iç hastalıkları, göz ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.Takımın antrenörü Mustafa Aydemir, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde takımın sağlık kontrolünden geçtiği bilgisini verdi.Aydemir, yeni sezon hazırlıklarını Malatya’da sürdürdüklerini ifade ederek, “İlk etap kamp çalışmamızın ardından Malatya’da hazırlıklarımıza devam ediyor. Verimli bir kamp dönemi geçirdik. Aramıza yeni katılan sporcularımız kısa sürede uyum sağladı” dedi.Deprem nedeniyle zor günler yaşayan Malatya’ya umut olmak istediklerini dile getiren Aydemir, “Şehrimiz zor günler geçiriyor. Malatya’da sosyal faaliyetler pek olmasa da sporcularımız bu bilinçle kente destek vermek için bizimle beraber olmaya karar verdiler. Malatya’ya yeniden umut olmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.