Malatya’nın fethinin 922. yılı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’nın Fethinin 922’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Malatya’nın Fethi ve Tarihi” konulu konferans düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’nın Fethinin 922’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Malatya’nın Fethi ve Tarihi” konulu konferans düzenlendi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, “Melita’dan Malatya’ya günlerini önceki yıllarda çok coşkulu kutluyorduk. Bu yıl depremler dolayısıyla konferansla anımsayacağız. Konferansımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.“Malatya’nın Fethi ve Tarihi” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Çelik, Malatya tarihine dair bazı anekdotları anlattı. Çelik, “Malatya’da 1101 tarihinden önce Danişmentliler bulunuyordu. 18 Eylül’de bu şehir ele geçirildi, Şehir Türk hâkimiyetine geçti. Fakat şehirde Selçuklular zamanında Malatya’da Müslüman ve Hristiyan nüfus bir arada yaşıyordu. Hatta devlet politikası olarak da birçok idari makam Doğu Anadolu Bölgesinde Hristiyan emirlere verildi. Malatya’ya ilk Müslüman halk olarak yerleşenlere baktığımızda tarihte Germiyanoğulları’na rastlıyoruz. Önce Malatya’ya sonra da Kütahya’ya yerleştiler. Bir miktar Avşarlar, Tatarlar bir de ‘ağaç eriler’ diye bir tabir vardır, bunlar ise ormanda yaşadıkları için bu ismi almışlardı. Şehrin Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması Danişmentlilerden sonra olmuştur. Danişmentliler Malatya’ya yerleştiklerinde şehri geçici ele geçirip, geçici bir kale gibi değil kalıcı olarak yerleştiler ve Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri de bu tarihten sonra başladı. İşte Melita yavaş yavaş Malatya olmaya başladı. Şehrin Türk kimliğine kavuşması ise I. Alâeddin Keykubat Dönemi’dir. Siyasi, askeri, ticari ve demografik yapısı tamamen Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladı. Daha sonra Moğol tehlikesi başlayınca Anadolu’da birçok il surlarını yenilemeye başladı ki bu illerden bir tanesi de Malatya’dır. İşte Battalgazi’de bulunan surlar o dönemden kalma surlardır. O dönemde bir de mahallelerin Türkleşmesi olayı çıkmaya başladı. Türkler cami, mescit ve medrese yapmaya başladılar. Malatya’nın Türk yerleşim yeri ise Battalgazi’dir” diye konuştu.