Malatyalı berber ve kuaförlere gıda yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dükkânlarını kapatmak zorunda kalan ve iş yapamayan berber ve kuaförlere gıda yardımında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatıyla bu zorlu süreçte maddi sıkıntı yaşayan yaklaşık 65 berber ve kuaför için içinde gıda malzemesi bulunan gıda kolileri hazırlandı. Hazırlanan koliler Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan adres listesine göre berber ve kuaförlerin evlerine ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından yapılan koli dağıtıma eşlik eden Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, bu süreçte mağduriyet yaşayan berberlerin sesine Büyükşehir Belediyesinin kulak verdiğini söyleyerek yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan ise, Büyükşehir Belediyesinin zor durumda kalan berber ve kuaförlerin yanında olduğunu ifade etti.Yardımları alan berber ve kuaförler ise duyarlılıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ettiler.