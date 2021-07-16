Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ercan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Ercan Yılmaz; “Eksiklerimiz giderilse bölgeye hizmet veren bir site oluruz. Otomobil grubunda Malatya’dan öndeyiz bunu açık ve net söylüyorum. Kamyon, traktör, minibüs demiyorum bunlardan bizden çok öndeler ama otomobilde Elazığ çok iyi araçlar çıkarıyor. Bizim yakın illerle ticaretimiz var. İl dışından ilimize çok sayıda vatandaşımız geliyor”.

“BİZ İLİMİZİN KÜLTÜR ELÇİLERİYİZ”

Ercan Yılmaz; “İlimizin en güzide yeri neresi İzzetpaşa Camisi, caminin altında kuyumcular çarşısı var. Bugüne kadar Edirne’den, İstanbul’dan ve diğer illerden buraya gelip bilezik alanı duydunuz mu? Bizim siteye Türkiye’nin her ilinden vatandaşlarımız geliyor havalimanından alıyoruz onları buraya getirip aracımızı gösteriyoruz. Anlaşırsak aracını verip gönderiyoruz. İl dışından gelenlerle ilgileniyoruz yemeğini yediriyoruz. Harput’umuzu gezdiriyoruz. Gittiğinde de yöresel ürünlerimizi hediye edip ilimizden uğurluyoruz. Biz ilimizin kültür elçiliğini yapıyoruz”.

“SEKTÖRÜMÜZE SAHİP ÇIKIN”

Yılmaz; “İdarecilerimize söylüyorum sektörümüze sahip çıkın. Sektörümüze bazı kesimler kötü bakıyor. Sitemizde olan esnaflarımız çok kaliteli kişilerden oluşuyor. İşini çok seviyorlar esnaflarımız. Sitemizin ihtiyaçlarını karşılansın. Bizden haberdar olmayan yöneticilerimiz var. Bizim sesimizi duysunlar. Özel harekatla yan yolumuz var. Bu yan yolumuzu kullanamıyoruz. İlk başta anladık TOKİ hizmet getiriyor diye sesimizi çıkarmadık. Şimdi her şey bitmiş yan yolumuzu kullanacağız kullanamıyoruz. Bu yan yolu Şahin Başkan adaylığı sürecinde yaptırdı. O zaman söyledik geldiler yaptılar. Bu memlekete bir çivi çakandan Allah razı olsun” dedi.