Malatya’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Malatya’da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Malatya’da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5’i tutuklandı.Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 4 ayrı operasyonda bin 76 adet sentetik ecza hap, 601 gram esrar, 195 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 7 zanlı gözaltına alındı.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B., Y.Y., B.Y., H.C.K. ile M.E.K. tutuklanırken, T.Ö. ve E.C.S’ye adli kontrol şartı uygulandı.