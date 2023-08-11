Malatya’daki deprem sonrası Elazığ’da yıkılan ağır hasarlı bina paniğe neden oldu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar alan ve yıkımına devam edilen bina dün Malatya’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından iş makinesinin tek darbesiyle yıkılırken, yıkım paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar alan ve yıkımına devam edilen bina dün Malatya’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından iş makinesinin tek darbesiyle yıkılırken, yıkım paniğe neden oldu.6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde yıkımına başlanan ve dün Malatya’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından iş makinasının tek darbesi ile yıkılan bina, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Binanın yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.