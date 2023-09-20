Malatya’daki dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan ve geniş bir alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan ve geniş bir alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.Aydınlar Mahallesi’nde dağlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Birçok farklı noktada devam eden yangınla mücadele çalışmalarına iş makineleri de destek verdi.Yangın yaklaşık 2,5 saatlik bir müdahalenin ardından yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahmut Boyraz da bölgeye gelerek bilgi aldı.