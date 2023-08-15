Malatya’daki cinayetin zanlısı yakalandı

Malatya’da tartıştığı husumetlisini silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlısı, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da tartıştığı husumetlisini silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlısı, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan D.P. (68) ile S.K. (49) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, D.P.’nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan S.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K. hayatını kaybetti.Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri 1 adet ruhsatlı tabanca buldu. Olay sonrası kaçan D.P. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.