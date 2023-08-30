Malatya’da Zafer Bayramı coşkusu

Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.Atatürk Anıtında gerçekleştirilen törende ilk olarak Vali Ersin Yazıcı, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çelenk sunumunda bulunurken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda Vali Yazıcı’nın Şeref Defterine günün anlam ve önemini belirten bir yazı yazdı.Vali Yazıcı, Zafer Bayramının karanlık geleceğe şafak olduğunu belirterek, “Cihan harbinin her cephesinde binlerce insanımızın şehit olduğu, haksız saldırılar sonrası şehirlerimizin paylaşılarak acımasızca yağmalandığı, insanımızın yaşam umudunun söndüğü bir noktada Samsun’dan yaktığınız bağımsızlık ateşi Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta büyümüş ve milletimizin karanlık geleceğine şafak olmuştur. Açtığı sancak altında küllerinden yeniden doğarcasına kenetlenen milletimiz gösterdiğiniz hedefe canını siper ederek korkusuzca yürüyerek Kütahya’dan, Afyon’dan, Sakarya’dan düşmanı söküp atmış nihayetinde Büyük Taarruz ile 30 Ağustos 1922’de kati bir zafere ulaşmış ve düşmanı vatandan süpürerek denize dökmüştür. Tarihte eşi benzeri olmayan bir mücadele sonunda kazanılmış bu şerefli zafer, kurduğunuz Cumhuriyet ile taçlanmış ve yepyeni bir Türk Devleti olarak günümüze uzanmıştır” ifadelerini kullandı.Her türlü tehditlere rağmen Türkiye Cumhuriyeti yaşatmak için gayret gösterildiğini kaydeden Vali Yazıcı, ” Yaşadığımız doğal afetler sonrası bir yandan şehirlerimizi yeniden imar ederken bir yandan da atalarımızın bizlere canından can katarak bıraktığı aziz vatanımızı, bayrağımızı ve tüm kutsal değerlerimizi ebediyete kadar korumayı kendimize bir boyun borcu olarak görüyoruz” diye konuştu.Anıt alanında düzenlenen program sonrası Vali Yazıcı makamında askeri ve mülki erkanın bayram tebriklerini kabul ederken, İnönü Caddesi üzerindeki resmi geçiş töreninde Vali Ersi Yazıcı, 2.Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan vatandaşları selamladı.Tören, folklor gösteresi ve yapılan konuşmaların ardından sona erdi.