Malatya’da yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı sürüyor

6 Şubat depreminden etkilenen illerden biri olan Malatya’da yüksek katlı ağır hasarlı binaların patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilen yıkımları devam ediyor.

6 Şubat depreminden etkilenen illerden biri olan Malatya’da yüksek katlı ağır hasarlı binaların patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilen yıkımları devam ediyor.Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, Yeşilyurt ilçesinde bulunan yüksek katlı binalar ise patlayıcı madde kullanılarak yıkılıyor.İlk kez Ağustos ayının ortalarında başlanan yıkımlara bugünde Tecde Mahallesi’nde devam edildi. Patlama öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, milyonluk dairelerin bulunduğu 2 blok saniyeler içerisinde yıkıldı.Kentte belirli aralıklarla devam eden ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.