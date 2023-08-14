Malatya’da yol çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi kırsal mahallelerde vatandaşların güvenli ve standartları yüksek yollarda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi kırsal mahallelerde vatandaşların güvenli ve standartları yüksek yollarda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Doğanyol İlçesine bağlı birçok mahallenin kullandığı ancak kış aylarında vatandaşların ulaşımını zorlaştıran yollarda çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi, Doğanyol ilçesinde yaptığı çalışmalarla, vatandaşlara daha konforlu ulaşım sağlayabilecekleri yollar kazandırıyor. Yol açma çalışmaları neticesinde Doğanyol ilçesine bağlı Gevheruşağı, Ulutaş, Poyraz, Berhamlı mahallelerinin yol sorunu çözüme kavuşacak."Yeni açılan yolla birlikte yolumuz 2 km kısalacak"Kış aylarında ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Gevheruşağı Mahalle Muhtarı Osman Yılmaz, ”Öğrenci servislerimiz bu bölgedeki yolumuzu kullanıyor. Gevheruşağı mahallemizin öğrencileri Doğanyol ilçemizde taşımalı eğitimle eğitim görüyor. Bu bölgede Behramlı, Poyraz, Akkent ve Yalınca güzergâhındaki öğrencilerde taşımalı eğitimle eğitim görmekte. Coğrafi şartlardan dolayı kışın ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Kış aylarında Büyükşehir Belediyemiz yolların açılmasında ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliği ve daha kaliteli bir yolculuk için böyle bir güzergahın açılıyor olması elzemdi. Bölgemizde yol hayattır. 1986 yılında yapılan yollarda vatandaş yol gelsin de ne olursa olsun mantığıyla bir güzergah çizilmiş ve çok çetin şartlarda yollar yapılmış. Ciddi manada sıkıntılar çektik. Selahattin Başkan göreve geldikten sonra güzergâh değişikliği talebinde bulunduk. Talebimiz doğrultusunda 4 kilometre olan yolumuz, yapılan yol açma çalışmaları neticesinde 2 km daha kısa olacak. Yeni açılan yolumuzun mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir ise yaptığı konuşmada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi olarak sadece asfalt çalışması yapmıyor aynı zamanda şehir içerisinde imar yolları açıyoruz. Kırsal mahallelerimizde de yol açma ve genişletme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Ekiplerimiz Doğanyol İlçemize bağlı Gevheruşağı Mahallesi Taşağası Mezrası yolunda çalışmalar sürdürmektedir. Çalışmaların sürdüğü bu yolumuz mezra ile merkezi birbirine bağlayan önemli bir yol. Muhtarımızın bu yolun açılması ile ilgili talepleri vardı. Sayın Başkanımızın da tensipleri doğrultusunda gerekli etüt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Gerekli izinleri aldıktan sonra yol açma çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak standartları yüksek daha güvenli bir yol haline getirmiş olacağız. Çalışmalarımız neticesinde Gevheruşağı, Ulutaş, Poyraz, Berhamlı ve Doğanyol istikametine doğru yeni bir alternatif yol daha kazandırmış olacağız. Hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.