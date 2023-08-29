Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Malatya’da kent merkezinde zehir tacirlerine yönelik polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 şahıs hakkında işlem yapılırken, 8 zanlı tutuklandı.

Malatya’da kent merkezinde zehir tacirlerine yönelik polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 şahıs hakkında işlem yapılırken, 8 zanlı tutuklandı.Malatya’da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 375 adet sentetik hap, 47,39 gram metamfetamin, 8,88 gram sentetik kannabinoid, 10,14 gram kubar esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 460 TL ele geçirildi.Operasyonlarda 63 şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan 8’i tutuklandı. Bir şahsa ise adli kontrol şartı uygulandı.