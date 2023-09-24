Malatya’da polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen 4 ayrı operasyonda bin 76 adet sentetik ecza hap, 601 gram esrar, 195 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 7 zanlı gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından hastaneye getirilerek sağlık raporları alınan 7 zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
asayis
Giriş Tarihi : 24-09-2023 15:59 Güncelleme : 24-09-2023 15:59
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Malatya’da polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
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