Malatya’da üç ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Yeşilyurt ilçesi Çelisiz Mahallesi Seyhan Semercioglu Caddesi Üzeri 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, A. B. idaresindeki 44 ABM 244 plakalı otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak yol kenarındaki konteynere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.Havaalanı yolu 1.Organize kavşağında meydana gelen ikinci kaza da ise M. E. (33) idaresindeki 44 MA 2479 plaka sayılı motosikleti ile A. Y. (51) yönetimindeki 55 EG 255 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.Malatya- Çelikhan karayolu üzerinde meydana gelen diğer bir kazada da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.