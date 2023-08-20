Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, 17.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 44 DS 668 plakalı aracı ile V.Ç.’nin kullandığı 34 EVY 306 plakalı otomobil ve U.S. yönetimindeki 02 BA 390 plakalı araç caddede çarpıştı. Kazada M.K. ile Y.K. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.