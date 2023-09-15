Malatya’da Tıp öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık ordusuna katılacak olan 314 doktor adayı bugün beyaz önlüklerini giyerek eğitimlerine başladı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık ordusuna katılacak olan 314 doktor adayı bugün beyaz önlüklerini giyerek eğitimlerine başladı.Bu yıl üniversite sınavlarında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan 314 öğrenci, düzenlenen tören ile beyaz önlüklerini giyerek doktorluk mesleğinde ilk adımlarını atmış oldular.Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin açılışında konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, asrın felaketi sonrası toparlanmaya çalışan Malatya’da üniversite olarak yüzyüze eğitim için gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Tıp Fakültesi’nde eğitimlerin son sınıflar için 1 Temmuz’da başladığını diğer sınıflar için ise 11 Eylül’de eğitime başladıklarını belirten Beytur, “1987 yılında kurulan tıp fakültemizde Türkçe ve İngilizce eğitim verilmektedir. Verdiğimiz diplomalar uluslararası geçerliliğe sahiptir. Şuana kadar 3 binden fazla doktor, yaklaşık bin 500 uzman doktor ve yandal doktor mezun ettik. Fakültemizde 42 ana bilim dalı, 19 bilim dalı bulunmakta, 251 öğretim üyesi ile 480 araştırma görevlisi ile eğitim öğretim devam ediyor” dedi.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise tıp fakültesiniz zorluğuna değinerek, “Bu zorluğu açtınız ama sizi yeni zorluklar bekliyor. Uykusuz geceler, zorlu sınavlar sizleri bekliyor. Bunların hepsini aşacaksınız ve hasta muayene edip, ameliyatlara girip çok şey öğreneceksiniz. 6 yıl sonra bu defa beyaz önlüğün üzerine mezuniyet cübbesini giyeceksiniz. Artık doktor ordusu içerisine sizde katılacaksınız” şeklinde konuştu.Öğrenci velilerine de seslenen Kızılay, zorlukları hep birlikte aşılması gerektiğini ve çocuklarına bu süreçte her zaman destek vermelerini istedi.Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi birinci sınıfa adım atan 314 öğrenciye beyaz önlükleri tek tek giydirildi.