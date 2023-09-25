Malatya’da suların çekildiği baraj sahasında tarımsal üretim

Malatya’da, Karakaya Baraj Gölü’nde suların çekildiği alanda tarımsal üretim yapılıyor. Onlarca dekarlık alanda ekimi yapılan domateslerde ise hasat sürüyor.

Malatya’da, Karakaya Baraj Gölü’nde suların çekildiği alanda tarımsal üretim yapılıyor. Onlarca dekarlık alanda ekimi yapılan domateslerde ise hasat sürüyor.

Malatya’nın Kale ilçesinde suların çekildiği Karakaya Baraj Gölü’nde tarımsal üretim yapılıyor. Onlarca dekarlık alanda ekimi yapılan domateslerde ise hasat sürüyor.

Karakaya barajı göletinde bir süredir küresel iklim değişikliği ve azalan yağışlar kaynaklı su seviyesinde düşüşler meydana gelirken, suların çekildiği bölgede ise tarımsal üretim yapılıyor.

Yaklaşık 50 dekarlık bir alanda silajlık mısır, buğday ile sebze yetiştiriciliği yapılırken, hasadı süren domatesler ise iç piyasada tüketime sunuluyor.

Depremin vurduğu kentte domates hasadında çalışarak aile ekonomisine katkı sunmaya çalıştıklarını belirten, kadın işçiler üretiminin önemi dikkat çekerek, işlerinde memnun olduklarını söyledi.

“300-400 ton rekolte bekliyoruz”

Barajda suların çekildiği alanları değerlendirmek için domates ekibi yaptıklarını kaydeden çiftçi Mustafa Tarin ise, “ Bu yıl 50 hektarlık bir alanda domates ekimi yaptık. 15 işçi ile hasadımız sürüyor. Ürünleri iç piyasaya veriyoruz. Domatesin tarladaki kilogram fiyatı 4 TL , 300-400 ton aralığında ise bir rekolte bekliyoruz “ dedi.

“Domatesin kilogramı tarlada 4, markette 25 ise TL”

Bu yıl kayısıda bekledikleri verimi alamayınca domates ekimi yaptıklarını belirten bir başka çiftçi Feramuz Akbulut da,“ Ekimlere biraz geç başlamamıza rağmen hedeflediğimiz 350-400 ton rekolteye yaklaştık. İç piyasaya çalışıyoruz. Fiyatlar düşük tarlada 4-5 TL olan domates marketlerde 25-30 TL’den satılıyor. Deprem bölgesi olması nedeniyle işçi bulmakta da zorlanıyoruz. Amacımız suların çekildiği baraj sahasını değerlendirmek” diye konuştu.