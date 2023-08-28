Malatya’da sağanak yağış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da sağanak etkili oluyor. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da sağanak etkili oluyor. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Malatya’da bir süredir etkili olan güneş ve sıcak hava, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşalar kapalı alanlara ve dükkan tentelerine sığınırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Kent genelinde yer yer etkili olan sağanağın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.