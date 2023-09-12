Malatya’da polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı

Malatya’da trafik polisleri okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Malatya’da trafik polisleri okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.Okulların açılmasıyla denetimlerini artıran Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde ve servis araçlarında kontrol yaptı.122 okul ve çevresi, 10 metruk bina, 15 park, 18 yurt, 7 umuma açık işyeri, 2 büfe ile 28 araçta kontroller geçekleştirilirken, 374 şahsın ise GBT sorgusu yapıldı.Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.