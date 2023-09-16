Malatya’da polis denetimleri aralıksız sürüyor

Malatya’da polis ekiplerince Battalgazi ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde gözaltına alınan 36 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya’da polis ekiplerince Battalgazi ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde gözaltına alınan 36 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, farklı tarih ve yerlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan 23 şahsın yapılan üst aramalarında toplamda 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 25 adet uyuşturucu hap ile 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.Yine bir şahsın ikametinde yapılan aramada ise 520 paket gümrük kaçağı sigara, 8 bin adet bandrolsüz boş makaron, 5 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü ile 6 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildiği de açıklandı.Polis ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlerde ayrıca 6 aranan şahıs ile 6 hırsızlık şüphelisi şahsı da yakalanarak haklarında tahkikata başladı.Emniyetteki sorgularının ardından gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.