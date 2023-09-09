Malatya’da patlayıcı ile bina yıkımlarına devam ediliyor

Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı madde kullanılarak yıkımlarına devam ediliyor.

Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı madde kullanılarak yıkımlarına devam ediliyor.6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Kentte dinamitle patlatma yönteminin hayata geçirilmesiyle yüksek katlı binaların bulunduğu Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkım çalışmaları hız kazandı.Bugün de planlamalar çerçevesinde bölgede 1 bloğu deprem günü yıkılan Asur Konutları’nın diğer bloğu patlayıcı yerleştirilerek yıkıldı. Polis ekipleri patlatma öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, patlatılacak binanın çevresi güvenlik gerekçesi ile boşaltıldı.Alınan tedbirlerin ardından 12 katlı bina saniyeler içerisinde patlatılarak yerle bir oldu. patlatmayı izleyen bina sakinleri hayallerinin yıkılışını gözü yaşlı izlerken, kentte her gün patlatma yöntemi ile bir binanın yıkılacağı öğrenildi.