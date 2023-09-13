Malatya’da okul çevrelerine sıkı denetim

Malatya’da polis yeni eğitim öğretimin yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

Malatya’da polis yeni eğitim öğretimin yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okullar ve çevresinde denetimlerini sıklaştırdı.Kent merkezinde okul çevrelerinde bulunan umuma açık yerler, park ve bahçeler ile okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 17 trafik ekip aracı ve 4 şahin motorize ekip olmak üzere toplam 38 personel görev yaptı.Okul çevrelerinde GBT sorgulamasında bulunan ekipler sürücülere ise kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.