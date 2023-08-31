Malatya’da Muhtarlarla eğitim toplantısı

Malatya’da, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Mahalle Muhtarlarının katılımlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Malatya’da, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Mahalle Muhtarlarının katılımlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.Malatya’da yaklaşan yeni dönem Eğitim ve Öğretim yılı için hazırlıklar sürerken, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Yeşilyurt Mahalle Muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Şehriban Günata Anadolu’nda düzenlenen ve okulların ihtiyaçları, okul eşleştirmeleri, konteyner kentlerde kalan öğrencilerin ulaşımı, okulların bakım onarım çalışmaları gibi konuların görüşüldüğü toplantıya ilçe Milli eğitim Müdürleri de katıldı.Okulların fiziksel koşulları, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçları, eğitim materyalleri, deprem sonrası bakım ve onarımı devam eden okulların durumları, eğitimdeki güncel gelişmelerinde görüşüldüğü toplantıda konuşan İl Müdürü Behçet Bakır, “Eğitimde muhtarlarımızın önemi oldukça büyük. Muhtarlarımız, yerel yönetimlerin en temel temsilcileri olarak, mahallelerindeki eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesinde kritik bir rol oynarlar. Yerel düzeyde yapılan çalışmalar eğitim çalışmalarımızda önemli bir yere sahiptir“ dedi.Depremlerde hasar alan okullardaki son durum hakkında bilgiler paylaşan Müdür Bakır, “Depremin ardından, eğitim faaliyetlerine ara verilmeden onarım çalışmalarına başladık. İnşaat ekipleri, hasar gören binaların tespiti ve onarımı için gece gündüz çalışıyor. Bu sayede öğrencilerin eğitim süreci kesintiye uğramadan sürdürülüyor. Depremden sonra okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanması sürecini, hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmekteyiz” diye konuştu.