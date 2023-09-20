Malatya’da korkutan yangın

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü mevkiindeki dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.