Malatya’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan N.K. (45) idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte N.D.Y. (17) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.