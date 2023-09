Malatya’da koç katımı şenliği düzenlendi

Malatya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen koç katımı şenliği bu yılda gerçekleştirildi. Küçükbaş hayvan sayısının arttırılması içi yapılan şenliğe katılan üreticilerin tek sorunu ise çoban bulamamak.

Malatya'da her yıl Eylül ayında yapılan koç katım şenliği bu yılda Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda yetiştiricinin sürüleri ile katıldığı şenlikte konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, koç katımı şenliğinin geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi. Bu bölgede yoğun bir şekilde küçükbaş hayvancılığının yapıldığına değinen Akın, "Bu aylarda farklı farklı mahallelerimizde, ilçelerimizde küçükbaş hayvanların yoğun olduğu bölgelerde her yıl koç katımı ile ilgili yetiştiricilerimiz tarafından düzenlenen koç katımı törenlerine katılıyoruz. Burada düzenli bir şekilde Islah projesinde yer alan arkadaşlarımız var. İkiz üretiminin artması için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Zamanında her türlü önlemi alıp, bunu bir şenlik şeklinde gününü belirleyerek, bunu kamuoyu ile paylaşmak için buradayız" dedi.Bu şenliği düzenlemelerindeki amaçlarının yetiştiricilerin teşvik edilmesi ve destek projelerine katılım sağlamaları olduğunu da ifade eden Akın, "Yetiştiricilerimize koç katımından sonra hayvanlarına versinler diye vitamin desteği, yine koçlarımız lider sürüye takılsın diye çan, önlük, süzek gibi malzemeler dağıtacağız. Yetiştiricilerimize buradan tavsiyemiz, her zaman üretim yapsınlar. Biz üreticilerimizin sonuna kadar yanındayız. Devletimiz, Bakanlığımız yetiştiricilerimize gerekli desteği veriyorlar ama asıl önemli olan buradaki yetiştiricilerimizin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, yetiştiricilerin daha fazla desteklenmesidir" şeklinde konuştu.Üretim olmadan ekonomi olmayacağını ifade eden Akın, "İthal eden değil, ihraç eden olmak istiyorsanız üretmeniz gerekiyor. Üreten hükmeder, israf eden iflas eder anlayışıyla üreticilerimizin her zaman yanındayız. Tekrar koç katımımız hayırlı uğurlu olsun. Bereketli yıllar, bereketli günler diliyorum" ifadelerini kullandı.Şenliğe katılan küçükbaş hayvan yetiştiricisi Turan Kılınç ise, "Eskiden koçlar gökkuşağı rengi şeklinde boyanırdı. Önlerinde hedik pişirilir veya leblebi, leblebi şeker, şeker dağıtılırdı. Şimdi onu kaldırdılar. Şimdi üreticilerimizin tek şikayeti çoban bulamamaları. Eskiden davar para etmezken çobanlar çoktu. Şimdi davarlar çoğaldı, çoban bulamıyoruz. Çoban bulamayınca vatandaş sürüyü satmak zorunda kalıyor. Devletin sürü sahiplerine en azından her aileden birine sosyal destek vermesi gerekir. Aksi takdirde bu sosyal destek verilmediği sürece sürü sahipleri maalesef hayvanlarını satmak zorunda kalıyor" diye konuştu.