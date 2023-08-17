Malatya’da kayıp koyunları jandarma buldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayıp koyunları jandarma buldu.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayıp koyunları jandarma buldu.Akçadağ İlçesi Gölpınarı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çiftçi Tahir Karabulut (52) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yaklaşık 17 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine kayıp koyunları bulmak üzere çalışma başlatan jandarma ekipleri koyunları ağıla 7 kilo metre uzaklıkta buldu.Jandarma tarafından bulunan yaklaşık 17 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, çiftçi Tahir Karabulut jandarma ekiplerine teşekkür etti.