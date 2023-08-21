Malatya’da kalıcı konutlarda sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da kalıcı konut çalışmalarında sona gelindi. Battalgazi ilçesindeki son rötuşları yapılan 726 kalıcı konutun teslimi için gün sayılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da kalıcı konut çalışmalarında sona gelindi. Battalgazi ilçesindeki son rötuşları yapılan 726 kalıcı konutun teslimi için gün sayılıyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremin hemen ardından 14 bin 338 konutun temelleri atılırken, 9 bin 331 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Toplamda 103 bin 19 konut ve köy evinin inşa edileceği kentte çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde yapımları süren 4. etaptaki kalıcı konutlarda ise sona gelindi.“Amacımız yerinde dönüşümü sağlamak”6 Şubat depremlerinin üzerinden iki ay geçmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bölgede kalıcı konutlar için temel atma çalışmalarına başlandığını kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi bölgesinde ilk etapta yaklaşık olarak 20 bin civarında kalıcı konutun yapılarak hak sahiplerine teslimi planlanırken, daha sonra yerinde dönüşüm konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla da çalışmalar gerçekleştirdik. Amacımız kadim olan şehrin yerinde dönüşümünü sağlamak” dedi."726 konut Aralık ayında teslim edilecek”Bir yerde devlet varsa yaşamın ve kolaylığın olduğunu belirten Başkan Güder, "Daha 4 ay geçmeden dış cephe çalışmalarının tamamlandığını burada görüyoruz. Cumhurbaşkanımız şöyle bir ifade kullanmıştı, bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutları teslim edilecek. 4. etaptaki 726 konutta süren çalışmalara baktığımızda şantiye şefimiz konutların Aralık ayında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilebileceği beyanında bulundu. Çalışmaları da yerinde inceledik, inşallah vatandaşlarımız 12’inci ayda evlerine kavuşmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.“Bölgeye toplamda 5-6 bin dolayında konut yapılacak”Depremler sonrası kalıcı konutların inşası için Battalgazi Belediyesi olarak Gelincik Tepesi’ni önerdiklerinde eleştiriler olduğunu da hatırlatan Güder, "Bölgeye inşallah toplamda 5-6 bin konut yapılacak. Devletin dağları taşları nasıl aşarak sağlam zeminleri bularak binalar inşa ettiğini burada görüyoruz. 5-6 bin konutun yapılacağı bölge bir alt merkez haline gelmiş oldu. Diğer taraftan Çamurlu ve Eski Malatya’daki çalışmalarımız da sürüyor. Hedefimiz biran önce vatandaşlarımızı konteynerlerden kalıcı konutlarına taşımak” diye konuştu.