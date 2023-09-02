Malatya’da kadınlar hayatı ’ilmek ilmek’ kazanıyor

Malatya’nın Pütürge ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş el halısı dokumacılığını sürdüren kadınlar, hem eski geleneklerini devam ettirmenin, hem de aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş el halısı dokumacılığını sürdüren kadınlar, hem eski geleneklerini devam ettirmenin, hem de aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.Malatya’da Pütürge ilçesinde kurulan Halı Dokuma Kooperatifi’nde çalışan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de para kazanarak aile ekonomisine katkı sunuyor. Pütürge’de İlçe Belediyesi’nin destekleri ile kurulan kadın kooperatifinde ev kadınları unutulmaya yüz tutmuş halı dokumacılığını yeniden canlandırıyor. Ev kadınlarının boş zamanlarını değerlendirerek aile ekonomisine katkı sunmalarının yanı sıra meslek öğrenmelerinin önemine vurgu yapan Kooperatif Başkanı Elif Oğuz, çok daha güzel çalışmalar gerçekleştirmek için gayret ettiklerini söyledi.Kooperatifte çalışan kursiyerler ise kooperatifin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, üretim yaparak meslek öğrendikleri için mutlu olduklarını kaydetti.Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de, kooperatifte üretim ve istihdamın artması için gerekli destekleri sağlayacaklarını ifade ederek, ev kadınlarının boş zamanlarını sanata dönüştürdüklerini söyledi.