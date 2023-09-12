Malatya’da jandarmadan zehir tacirlerine büyük darbe

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı.

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Akçadağ- Doğanşehir-Kale -Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kilo 33 gram kubar esrar maddesi, 223 kök kenevir bitkisi, 1 gram metamfetamin maddesi, 125 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 304 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 15 adet kama ve bıçak, 1 adet kılıç, 1 adet muşta ile 1 adet Pers dönemine ait heykel ele geçirildi.Olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.