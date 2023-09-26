Malatya’da Jandarmadan KADES bilgilendirmesi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipleri Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipleri Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.Kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik eğitim çalışmalarına ara vermeden devam eden Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bazı işletmelerde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.Gerçekleştirilen etkinlikte 169 kadın 586 çalışana bilgilendirilmede bulunurken, ‘Kadına El Kalkamaz’ temasıyla farkındalık eğitimleri de verildi.Etkinliklerde ayrıca el broşürleri de yaklaşık 200 el broşürü dağıtıldı.