Malatya’da itfaiye ekipleri 3 ayda 2 bin 281 vakaya müdahale etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 2023 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 2 bin 281 vakaya müdahale etti.7/24 esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 19 noktada Malatya’nın hemen her noktasına kısa bir süre içinde ulaşarak, olaylara gerekli müdahalede bulunuyor. 2023 yılında vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda bazı uyarılarda bulundu.2022 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında bin 186 vakaya çıkış yapıldığını söyleyen Katipoğlu, 2023 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında 2 bin 281 vakaya çıkış yapıldığını ve geçen seneye oranla vaka sayılarının yükseldiğini ifade etti.Öte yandan Malatya’daki boğulma vakaları ile alakalı da bilgiler veren Katipoğlu, 2023 yılında 5 boğulma vakasının meydana geldiğini belirtti. Malatya’daki suların dip yapısının bilinmediğinden de bahseden Katipoğlu, “Hemşehrilerimiz dip yapısını bilmediği baraj, göl ve göletlere kesinlikle girmesinler” dedi."Olaylara müdahale etmedeki ortalama süresi 5 dakika"Büyükşehir Belediyesinin yeterli donanıma sahip olduğunu belirten Katipoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı olan İtfaiye Teşkilatımız 19 şubemizde 7/24 esasına dayanarak çalışıyor. İmkân ve kabiliyeti yüksek, teknolojik aletleri, ekipmanları ve yetişmiş personeli ile şehrimize her bölgesine hizmet ediyoruz. 2022 yılının Haziran-Temmuz- Ağustos aylarında bin 186 vakaya çıkış yapmışken, 2023 yılının Haziran- Temmuz- Ağustos aylarında 2 bin 281 vakaya çıkış yapıldı. Bu rakam geçen seneye oranla iki katı bir seviyeye sahip. 2023 yılı arşivlerimize olayların ve yangınların çokça yaşandığı bir yıl olarak geçti. Bu olayların çoğu anız, arazi, bahçe kısmen ormanlık alan yangınları meydana geldi. Bu yangınların bir kısmı vatandaşların temizlik amacıyla anız ve otların yakılmasından kaynaklı yangınlardı. Bu sene çokça karşılaştığımız yangınlardan biriside çatı yangınlarıydı. Genellikle ağır hasarlı binalarda tecrübesizce söküm yapan elemanların, bina sahipleri yangın çıkarabilecek materyalleri tecrübesizce kullanmaları, çatılarda çalışılan bir işçinin sigara izmaritini tecrübesiz bir şekilde çatıya atması ve elektrik kablosu içerisinde bulunan bakırı almak kullandıkları bazı yöntemler neticesinde çatı yangınlarıyla sıkça karşılaştık. Bizler her ne kadar hızlı bir teşkilatta olsak, yine de vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Şehrin içerisine müdahale etmedeki ortalama süremiz 5 dakika, maksimum 8 dakikayı buluyor ama ortalamamız 5 dakika ki bu çok iyi bir süredir. Çok şükür çıkan yangınlardan dolayı bir can kaybı yaşanmadı ama ciddi maddi kayıplar meydana gelebiliyor. Milli ekonomi noktasında ciddi zararları oluyor. Depremi yaşayan bir iliz, vatandaşlarımızdan bu tür tadilat ve tamirat noktalarında çalışmalar yaparken, dikkatli olmalarını istiyoruz.Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın desteğiyle ciddi ekipmanlara sahibiz. Avrupa’daki bir itfaiyede bulunan bütün malzemeler Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi başkanlığında da bulunuyor. O nedenle Malatya Türkiye genelinde şanslı illerden birisidir” şeklinde konuştu."5 vatandaşımız suda boğularak hayatını kaybetti"2023 yılı içerisinde Malatya’da yaşanan boğulma olayları hakkında da açıklama yapan Katipoğlu, “2023 yılı itibariyle yangın, trafik kazası gibi birçok olaya çıkış yaptığımız oldu ama bunlardan 5’i de boğulma vakası idi. Maalesef 5 vatandaşımız suda boğularak hayatlarını kaybettiler. Konuyla alakalı gerek okullarda gerekse de verdiğimiz tüm eğitimlerde gerekse de sosyal medya ve basın kuruluşları aracılığıyla sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Çok tecrübeli su altı arama kurtarma ekibimiz var. Yaklaşık 23 yıllık bir geçmişe sahip, Türkiye’nin eski ekiplerinden birisidir. Sadece Malatya ile sınırlı değiliz, Türkiye’nin hemen her ilinde vakalara gidiyoruz. Bundan sonraki süreçte ve önümüzdeki yaz dönemi sürecinde hemşehrilerimizden dip yapısının bilinmediği baraj, göl ve göletlere girmemesi noktasında uyarılarda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.