Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya’da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, 19.00 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Yazıhan kavşağında meydana geldi. Sivas istikametinden gelen H.Ö. (53) idaresindeki 44 EM 883 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.K. (55 ) yönetimindeki 44 HE 140 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte D.K. de (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.