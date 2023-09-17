Malatya’da hazine arazisi kavgası: 4 yaralı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde iki mahalle sakinleri arasında hazine arazisi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda 10’a yakın kişi de gözaltına alındı.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde iki mahalle sakinleri arasında hazine arazisi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda 10’a yakın kişi de gözaltına alındı.Olay, öğle saatlerinde Yazıhan ilçesine bağlı İriağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Böğertlen mezrası mevkiinde bulunan hazine arazisi anlaşmazlığı nedeniyle çevre mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.U., H.U., V.U. ile A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.10’a yakın kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.