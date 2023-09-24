Malatya’da film gösterisi etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’ndeki öğrencilere, “Film İzletisi ve Analiz” programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’ndeki öğrencilere, “Film İzletisi ve Analiz” programı düzenlendi.Sanat Sokağı’nda bulunan Gençlik Merkezi’nden istifade eden öğrenciler, eğitimin yanı sıra kültürel anlamda da aktivitelere katılım sağlıyorlar.Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik başlatılan “Film İzletisi ve Analiz” programı hakkında bilgiler veren Sosyolog Süheyla Uluç Önler programlara gençler tarafından yoğun ilgi olduğunu belirterek, “Birimimiz çeşitli hususlarda danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda çeşitli kamu kuruluşlarında ve rehber öğretmen olmayan okullarda rehberlik hizmeti de vermekteyiz. Yaşanan deprem sonrası psikososyal destek adına birçok etkinliklerimiz oldu. Bu etkinliklerimizden bir tanesi de şu anda yapmış olduğumuz “Film İzletisi ve Analiz”. Bu film izletişinden sonra gençlerle sohbet edip, film üzerine analizlerde bulunuyoruz. İzletmiş olduğumuz film, gençlerin bakış açısını ölçmek adına bizim için bir tür veri olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.Sosyolog Ayşenur Aydoğan ise yapılan bütün çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine ve gençlere çok yardımcı olduğun söyledi. Aydoğan, “Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Sosyal imkânları kısıtlı olan depremzede gençlerimize ücretsiz olarak psikososyal hizmetler veriyoruz. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyemiz bize çok yardımcı oluyor. Bugün burada yapılan film izleme etkinliğinde gösterilen film, toplumsal konulara değiniyor. Film izletme etkinliğini yapma amacımız, gençlerimizin farklı görüşlere sahip olmasını sağlamak ve farklı görüşlere karşı oluşabilecek önyargıları kırmak. Bu film izleme etkinliği yaptığımız ve yapacağımız etkinliklerden sadece bir tanesidir. Bu tarz etkinliklerimiz devam edecek. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.