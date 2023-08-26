Malatya’da evlerle birlikte hayallerde yıkılıyor

Malatya’da ağır hasarlı yüksek binaların patlayıcı madde kullanılarak yıkılmasına devam ediliyor. Yıkım esnasında site sakinleri yuvalarının yıkımını yine gözyaşları içinde izledi.

Malatya’da ağır hasarlı yüksek binaların patlayıcı madde kullanılarak yıkılmasına devam ediliyor. Yıkım esnasında site sakinleri yuvalarının yıkımını yine gözyaşları içinde izledi.6 Şubat depreminden etkilenen illerden biri olan Malatya’da yüksek katlı binaların patlayıcı kullanılarak yıkımı sürüyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı mahallesinde bulunan binalardan bugünde Güzide Life Konutlarının 2 bloğu aynı anda patlatıldı.Alınan geniş güvenlik önlemleri sonrası geri sayım yapılarak butona basıldı ve 200 kilogram patlayıcının kullanılması ile 12 katlı 2 blok saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Patlatmayı canlı izleyen site sakinleri yıllarca çalışarak aldıkları yuvalarının yok almasını gözü yaşlı izlediler. Bazı vatandaşlar, Bostanbaşı Mahallesi’nde yüksek kata verilen imardan dolayı yerel yöneticilere tepki gösterirken evlerinin gözleri önünde yıkılması karşısında uzun süre gözyaşı döktüler.