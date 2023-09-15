Malatya’da ev yangını

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan ev yangınında maddi hasar meydana geldi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan ev yangınında maddi hasar meydana geldi.Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konuklar sokakta bulunan müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.