Malatya’da ev yangını

Malatya’nın Battalgazi İlçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya’nın Battalgazi İlçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmetçik caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yaralanın olmadığı yangın maddi hasar meydana geldi.