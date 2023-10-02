Malatya’da esnaf oğlu tarafından ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 62 yaşındaki bir esnaf oğlu tarafından işyerinde ölü olarak bulundu. Şahsın yanında “Sürekli deprem olacak korkusu ile yaşatmaktan yoruldum” notu bulunurken, ölümü şüpheli bulunan esnafın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 62 yaşındaki bir esnaf oğlu tarafından işyerinde ölü olarak bulundu. Şahsın yanında “Sürekli deprem olacak korkusu ile yaşatmaktan yoruldum” notu bulunurken, ölümü şüpheli bulunan esnafın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olay, 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Matbaacı sokakta bulunan işyerine gelen Yahya Ö.’den bir süre haber alamayan oğlu daha sonra basına ait işyerine geldiğinde Yahya Ö.’yü tavana iple asılı halde buldu. Çevredekilerin yardımıyla şahıs bulunduğu yerden indirilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın yanında “Sürekli deprem olacak korkusu ile yaşatmaktan yoruldum” notu bulunurken ölümü şüpheli bulunan esnafın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.