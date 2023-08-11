Malatya’da depremde yıkılan ağır hasarlı bina paniğe neden oldu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar alan ve yıkımına devam edilen binanın dün Malatya’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yıkılması paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar alan ve yıkımına devam edilen binanın dün Malatya’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yıkılması paniğe neden oldu.6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde yıkımına başlanan ve dün Malatya’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından tek darbe ile yıkılan bina, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Binanın yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.