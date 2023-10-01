Malatya’da depremde ağır hasar gören bina tehlike saçıyor

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak duvarlarından bir bölümü çöken 3 katlı bina tehlike saçıyor.

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak duvarlarından bir bölümü çöken 3 katlı bina tehlike saçıyor.Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük yıkım yaşayan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürerken, Battalgazi ilçesi Kavaklığıbağ Mahallesi Halep Caddesi üzerinde duvarlarının bir bölümü çöken 3 katlı bina tehlike oluşturuyor. Binanın hemen ön kısmında bulunan caddeden çok sayıda vatandaşın günübirlik geçiş yaptığını kaydeden vatandaşlar, yapının tehlike saçtığını belirterek, güvenlik tedbiri alınmasını istedi.