26 ŞUBAT 2020 Çarşamba 08:36
Advert
Malatya
Giriş Tarihi : 26-02-2020 07:46

Malatya’da deprem!

AFAD:"Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi."  

Malatya’da deprem!

 

 

 

 

ETİKETLER: malatya haber malatya haberleri malatya deprem
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA