Malatya’da çıkan iki ayrı yangın söndürüldü

Malatya’da iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya’da iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Yazıhan ilçesi Sürür Mahallesi’nde çalılık bir alan ile Melekbaba Mahallesi Meryem Sokak üzerindeki bir evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.