Malatya’da çapa motoru kazası: 1 ölü

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Doğanyol ilçesi Çolak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle mezarlığı mevkiinde seyir halinde olan S.D. idaresindeki çapa motoru sürücünün kontrolünden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Zeynep Ş. ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zeynep Ş. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.