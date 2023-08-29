Malatya’da bir haftada 3 bin 896 sürücüye ceza

Malatya’da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 24 bin 300 araç kontrol edilirken, 3 bin 896 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Malatya’da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 24 bin 300 araç kontrol edilirken, 3 bin 896 sürücüye cezai işlem uygulandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce trafik düzeni ve sürüş güvenliğinin sağlanması çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan uygulama ve denetimlerde 24 bin 300 araç kontrol edildi. Uygulama neticesinde 3 bin 896 sürücüye cezai işlem uygulanırken 42 araç ise trafikten men edildi.Öte yandan hız sınırı ihlalinde bulunan 506 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimler sonucunda 2 bin 156 sürücüye de trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.