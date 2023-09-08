Malatya’da asayiş operasyonu: 6 tutuklama

Malatya’da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Malatya’da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde asayişin ve kamu düzeninin devamını sağlamak, vatandaşın can ve malı güvenliğini muhafaza etmek amacıyla geniş çerçeveli operasyon düzenlendi.Son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet uyuşturucu hap, 27, 75 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet kaçak cep telefonu, 60 bin adet kaçak makaron, 1 adet kesici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 çalıntı motor ele geçirildi.Operasyonlarda silahlı tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması yağma (gasp ) olaylarına karıştıkları belirlenen 3 kişi ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.Polis merkezinde işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.