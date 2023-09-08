Malatya’da aranması bulunan 68 şahıs yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 68 şahıs yakalandı.

Malatya’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 68 şahıs yakalandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayında kent merkezinde aranması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda aralarında “Birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 15 yıl 2 ay, Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 10 ay, 6136 SKM suçundan 10 yıl, Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 68 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Zanlılar, polis merkezinde ki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.