Malatya’da araç devrildi: 4 yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, 20.30 sıralarında Yaygın Mahallesi’nde meydana geldi. Pütürge istikametine seyir halinde olan İ.Ö. (43) idaresindeki 44 FF 331 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte A.Ö. (42), G.Ö. (14), E.Ö. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.