Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Belirli aralıklarda devam edilen yıkım işlemlerine bugün de devam edilirken, yüksek katlı 2 blokun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.
Yıkım işlemleri öncesi cadde çift taraflı trafiğe kapatılırken, site sakinleri ise yıkım işlemlerini gözyaşları ile izledi.
asayis
Giriş Tarihi : 02-09-2023 18:06 Güncelleme : 02-09-2023 18:06
Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımları sürüyor
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.
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