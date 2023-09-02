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  • Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımları sürüyor
asayis
Giriş Tarihi : 02-09-2023 18:06   Güncelleme : 02-09-2023 18:06

Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımları sürüyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.

Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımları sürüyor
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Belirli aralıklarda devam edilen yıkım işlemlerine bugün de devam edilirken, yüksek katlı 2 blokun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.
Yıkım işlemleri öncesi cadde çift taraflı trafiğe kapatılırken, site sakinleri ise yıkım işlemlerini gözyaşları ile izledi.
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