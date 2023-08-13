Malatya’da ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımında göçük: 1 yaralı

Malatya’da ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük meydana geldi. İş makinesinin göçük altında kaldırıldığı olayda operatör yaralandı.

Malatya’da ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük meydana geldi. İş makinesinin göçük altında kaldırıldığı olayda operatör yaralandı.Saat 17.00 sıralarında kent merkezi Fuzuli Caddesi’nde bir binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük meydana geldi. İş makinesinin göçük altında kaldırıldığı olayda operatör yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.